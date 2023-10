Immerhin eine kleine technische Gegenbewegung bekamen die Anleger vor dem Wochenende noch zu sehen. Der DAX konnte sich am Freitag um etwas mehr als ein Prozent in die Höhe bewegen und damit einen Sturz unter die Marke bei 15.000 Punkten verhindern. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass nun schon wieder alles in bester Ordnung wäre und auch abseits von Zinssorgen gibt es weiterhin manchen Zweifel, der die Anleger umtreibt.Anzeige:Im Falle der Deutschen Bank (DE0005140008) sind es vor allem IT-Probleme, welche wie ein Damoklesschwert über Unternehmen und Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...