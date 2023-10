Der Fondsmanager Peter E. Huber geht bei seiner Auswahl nach dem 3-U-Prinzip vor: Aktien, für die er sich interessiert, müssen unterbewertet, unbeliebt und in den Depots der Anleger untergewichtet sein. Außerdem sollen sie natürlich trotzdem aussichtsreich sein. Und der Erfolg gibt ihm recht. Mit seinem Huber Portfolio hat er im vergangenen Jahr den Markt geschlagen.Welche 3 Aktien der Erfolgsmanager aktuell zu den Favoriten in seinem Huber Portfolio zählt, in welcher Branche er europaweit einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...