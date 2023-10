Die neue Börsenwoche verspricht einiges an Spannung. Anleger suchen weiter fieberhaft nach Hinweisen, welchen Zinskurs die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten einschlagen wird. Eine Chance auf eine Gegenbewegung besteht jedoch. Die Stimmung war zuletzt derart schlecht, dass sogar ein "Short Squeeze" denkbar ist. Der Wochenausblick. Zum Ende der ersten Oktober-Woche hat sich der DAX am Freitag spürbar erholt. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA trübte die Stimmung nur kurzzeitig. Der Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...