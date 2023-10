Im Oktober warten zumeist herzhafte Ausschüttungen auf Anleger - in dieser Woche sogar bis zu sieben Prozent. Doch Anleger müssen schnell sein, wenn sie etwas von dem Kuchen abhaben wollen, denn diese Hochdividendenwerte gehen bald Ex-Dividende. Auch in der kommenden Woche bietet sich für Anleger wieder einmal die Chance hohe Ausschüttungen zu erhalten. Allerdings müssen Sie sich dazu aber sputen, denn nur wer die entsprechenden Aktien am Ex-Dividendentag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...