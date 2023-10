München (ots) -Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat angesichts der ersten Prognosen nach der heutigen Landtagswahl klar gemacht, dass ihre Partei mit dem Ergebnis auch selbstkritisch umgehen müsse. "Ich glaube nach wie vor, dass wir mehr Potential haben. Mit Sicherheit muss man darüber nachdenken, wieso wir die Leute nicht für uns gewinnen konnten", erklärte Aigner im Fernsehsender phoenix. Dennoch sah sie ein klares Signal, das von der Wahl ausgehe. "Wir haben mit den Freien Wählern die letzten Jahre stabil und gut regiert und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft gut funktionieren wird. Aber trotzdem muss man fragen, wieso die konservativen Wählerinnen und Wähler nicht zu uns zurückgekommen sind", so die CSU-Politikerin.Den Terroranschlag der Hamas auf Israel verurteilte Aigner aufs Schärfste. "Diese Bilder machen einen zutiefst betroffen und sprachlos. Wir stehen natürlich an der Seite von Israel. Es ist ein Angriff auf die einzige Demokratie dieser Region - und die gilt es auch weiter zu verteidigen."Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/nuDPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5620717