Arg strapaziert wurden zuletzt die Nerven von Vonovia-Anteilseignern. So notieren die Kurse 2,17 Prozent leichter als in der Vorwoche. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Darunter war der höchste Tagesverlust der Woche für Vonovia am Dienstag mit einem Minus von 2,77 Prozent. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen? Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Da sich Vonovia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...