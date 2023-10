Paion-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Schließlich gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 5,33 Prozent. An fünf der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Besonders turbulent war es am Freitag mit einem Plus von 9,12 Prozent. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen? Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...