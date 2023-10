Wiesbaden/Bonn (ots) -



Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein wertete das Abschneiden seiner Partei bei der Hessen-Wahl als "schönes Ergebnis" und als einen klaren Regierungsauftrag an die Hessen-Union. "Den nehmen wir natürlich an", sagte Rhein im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Er kündigte zugleich Sondierungsgespräche sowohl mit dem bisherigen Grünen-Koalitionspartner als auch mit der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin geführten SPD an. "Am Ende kommt es natürlich darauf an, wo wir am meisten Programmatik der Union durchsetzen können." Die wichtigsten Themen für die Union seien die Top-Themen des Wahlkampfs wie die "Senkung der Grunderwerbssteuer auf Null", der kostenlose Meisterbrief und "die Fußfessel für Frauenschläger". Das werde in fairen und sehr konstruktiven Gesprächen mit Grünen und SPD ausgelotet werden, so Rhein im phoenix-Interview.



Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/AZ9



