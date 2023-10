Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Im Oktober färben sich die Blätter bunt. Herrlich, dann durch das raschelnde Laub zu spazieren. Doch manchmal trüben Blasen beim Laufen die Lust am Wandern. Wie wir die vermeiden, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Rucksack packen, Wanderstiefel an und ab nach draußen - das ist für viele der beste Start in einen Herbsttag. Damit wir beim Wandern keine Blasen an den Füßen bekommen, sollten wir vor allem auf eins achten, rät Birgit Ruf von der Apotheken Umschau:O-Ton Birgit Ruf 26 sec."Das Wichtigste sind die Wanderschuhe. Die müssen passen und schon beim Kauf perfekt sitzen. Drückt es irgendwo am Knöchel oder an den Zehen, wählen Sie lieber ein anderes Modell. Neue Schuhe sollten Sie vor der Tour in kürzeren Etappen einlaufen. Und ein Tipp: passen Sie nach einigen Kilometern die Schnürung an, so dass Ihre Füße sich wohlfühlen. Machen Sie sie enger oder weiter, dass es gut passt."Sprecherin: Auch die Socken spielen eine Rolle, sie müssen gut sitzen:O-Ton Birgit Ruf 14 sec."Die Wandersocken dürfen keine Falten werfen oder verrutschen, nicht locker sein. Polster an Ballen, Fersen, Knöcheln und Zehen mindern die Reibung. Und nehmen Sie auf jeden Fall Ersatzsocken zum Wechseln mit."Sprecherin: Aus welchem Material die Socken am besten sind, ist individuell unterschiedlich:O-Ton Birgit Ruf 9 sec."Die Socken aus Kunstfasern leiten die Feuchtigkeit ab und halten den Fuß dadurch trocken. Wer weniger schwitzt, kann auch Wolle nehmen oder Mischgewebe."Abmoderation: Problemstellen sollten wir schon vor dem Wandern mit Blasenpflaster abkleben, schreibt die Apotheken Umschau. Dadurch lässt sich der Druck auf die Stellen mindern und Scheuern wird vermieden.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5620775