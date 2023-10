An der Börse beginnt die berühmte Jahresendrallye im Oktober und treibt die Kurse bis Weihnachten. Doch gilt das in diesem Jahr auch für das Tagesgeld? Und wie hoch können die Zinsen auf dem Tagesgeld bis Weihnachten noch steigen? Anfang 2023 lagen die Zinsen in der Eurozone bei 2,5 Prozent und der durchschnittliche Tagesgeld-Zinssatz bei 0,5 Prozent. Jetzt, im Oktober 2023, liegen die Leitzinsen bei 4,5 Prozent und der Durchschnitt der Tagesgeld-Zinsen ...

