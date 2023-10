Der Pharmagigant will das Biotech-Unternehmen POINT BIOPHARMA für 12,50 $ je Aktie und somit mit 86 % Prämie übernehmen. POINT BIOPHARMA entwickelt sog. Radioligandentherapien, bei denenradioaktive Isotope verwendet werden, um Krebs präzise zu bekämpfen. Zwei Therapien hat POINT BIOPHARMA in Phase III, der Einstieg von ELI LILLY legt nahe, dass man sich auf dem Weg zur Zulassung befindet. Noch dieses Jahr werden Daten beim Hauptmedikament gegen Prostatakrebs erwartet. Vor Kurzem meldete ECKERT & ZIEGLER einen Auftrag über 100 Mio. $ von POINT BIOPHARMA. Man profitiert also künftig vom Marktzugang durch ELI LILLY. Die M&A-Aktivitäten im Markt für Radiopharmazeutika untermauern zudem vor allem das Marktpotenzial für ECKERT & ZIEGLER als wichtigen Zulieferer für die notwendigen Isotope. Die Aktie bleibt daher ein Kauf.



