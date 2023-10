Bereits in der vorangegangenen Handelswoche haben sich frische Übernahmegerüchte rund um den Präzisionsonkologie-Spezialisten Mirati Therapeutics gehalten. Konkret wurde Sanofi entsprechendes Interesse am Biotech-Unternehmen nachgesagt. Doch nun schlägt ein anderer Pharma-Konzern bei Mirati zu: Bristol-Myers Squibb.Die Amerikaner legen je Mirati-Aktie 58 Dollar auf den Tisch, was das Übernahmeobjekt mit 4,8 Milliarden Dollar bewertet. Der Kaufpreis könnte allerdings noch bis zu einer Milliarde Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...