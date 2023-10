Diese Woche (3.10.) sendete der Bauchemikalienhersteller Sika ein Zeichen der Stärke von seinem Kapitalmarkttag.Angetrieben durch einen weltweiten Marktanteil von 11% in der Bau- und Automobilindustrie, gestützt auf die eigene Innovationskraft, Megatrends wie Urbanisierung und Klimawandel sowie künftige Zukäufe, haben die Schweizer ihre Wachstumsziele angehoben: In den nächsten Jahren sollen die Umsätze in Lokalwährung jährlich um 6 bis 9% wachsen. Zuvor lag das Ziel bei 6 bis 8%. Das Wachstum der vergangenen 10 Jahre lag in CHF bei rund 8%. Beim operativen Gewinn wechselt das Unternehmen von der Zielgröße EBIT auf EBITDA - maßgeblich um Abschreibungsschwankungen durch die zahlreichen M&A-Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...