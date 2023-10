The following instruments on XETRA do have their first trading 09.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.10.2023Aktien1 GB00BRJ7R218 Capricorn Energy PLC2 CA6539511031 Nickelex Resource Corp.3 US80512Q4029 Save Foods Inc.4 SE0020539310 Sectra ABAnleihen/ETF1 US049560BA22 Atmos Energy Corp.2 FR001400L933 Compagnie de Financement Foncier3 US237194AN56 Darden Restaurants Inc.4 US35137LAN55 Fox Corp.5 XS2690050682 BUPA Finance PLC6 XS2681940370 Kookmin Bank7 US049560AZ81 Atmos Energy Corp.8 DE000A3515S3 Hamburger Sparkasse AG9 XS2701725983 International Development Association10 DE000HLB51S0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE0007HKA9K1 L&G Global Brands UCITS ETF12 IE000YSUEJ32 L&G India INR Government Bond UCITS ETF13 IE00022GJEG1 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF