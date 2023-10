Für Sparer scheint die Welt wieder in Ordnung. Durch die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich auch die Kapitalmarkt- und Sparzinsen erheblich nach oben verschoben. Seit Juli 2022 hat die EZB die Zinsen in der Euro-Zone um 4,5 Prozentpunkte erhöht. In dieser Woche stieg die Rendite von Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit erstmals seit D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...