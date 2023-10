Der DAX konnte am Freitag deutlich zulegen und die Sitzung mit einem Plus von 1,1% beenden. Rückblick: Starker Schlussspurt für den deutschen Leitindex - während die Blue Chips schon mit dem Opening bei 15.109 erste Gewinne verbucht hatten (Vortagsschluss bei 15.070), ging es am frühen Nachmittag noch einmal in die Verlustzone zurück. Dabei fielen ...

