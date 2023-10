Zum Wochenstart im DAX sehen wir Druck aufgrund der News aus Israel. Sie machen nicht nur der Börse Angst. Neue Tradingideen am 09.10.2023 Verlässt der DAX seine Range nachhaltig? In der Vorwoche beschäftigen wir uns vorrangig mit der Range im DAX, welche in der Morgenanalyse am 05.10.2023 wie folgt skizziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...