PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2023

Berlin (pta/09.10.2023/08:50) - Auf den Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 305 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 14,3 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft.

Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres haben sich die Objektumsätze insgesamt rückläufig entwickelt (-39,5%), auch wenn die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe durchaus unterschiedlich waren. Die erhoffte Marktbelebung im dritten Quartal ist bisher ausgeblieben, so dass die Objektumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Es ist weiterhin eine Kaufzurückhaltung bei den größeren Immobilien festzustellen.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und die Sächsische Grundstücksauktionen AG haben starke Rückgänge beim Objektumsatz gegenüber dem Vorjahr verzeichnen müssen, auch weil einige größere Objekte nicht verkauft wurden. Die Auktionen der Norddeutschen und der Westdeutschen Grundstücksauktionen AG sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH lagen jeweils über dem Objektumsatz des dritten Quartals des Vorjahres und auch das Gesamtergebnis der Plettner & Brecht Immobilien GmbH aus Auktions- und Maklerumsätzen lag, bedingt durch Steigerungen im Maklerbereich, höher als im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Grundstücksauktionen AG September 2023 EUR 4.252.000 Sächsische Grundstücksauktionen AG September 2023 EUR 2.763.600 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG August 2023 EUR 1.839.000 Plettner & Brecht Immobilien GmbH September 2023 EUR 2.702.300 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG September 2023 EUR 1.810.100 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Juli - Sept. 2023 EUR 952.846 Gesamt: Immobilien für EUR 14.319.846

Knapp 82 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Die erzielten Netto-Einnahmen aus Aufgeldern und Provisionen lagen mit rd. EUR 1,6 Mio. etwa 34 % unter dem Vorjahresniveau (EUR 2,4 Mio.).

Ergebnisse der ersten neun Monate 2023

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit in den ersten drei Quartalen 2023 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 873 Immobilien für rd. EUR 49,7 Mio. (Vorjahr 981 Objekte für EUR 103 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 52 % unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Einnahmen lagen bei rd. EUR 5,3 Mio., das sind rd. 45 % weniger als im Vorjahr.

U. a. der rasante Zinsanstieg hat den Immobilienboom im vergangenen Jahr beendet und zu veränderten Marktbedingungen geführt. Die aktuellen Analysen auf der Grundlage der zum Halbjahr registrierten Kauffälle lassen erwarten, dass in diesem Jahr nur noch rund 591.800 Kaufverträge beurkundet werden. Das wären knapp ein Viertel weniger Abschlüsse als im bereits schwachen Jahr 2022 und der geringste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Zeitreihe im Jahr 1995. Das bundesweite Umsatzvolumen soll demnach um 29,1 Prozent auf rund 198,1 Milliarden Euro sinken. Es handele sich bei Umsatz und Fallzahlen jeweils um die stärksten jemals gemessenen Rückgänge. Diese Entwicklung ist auch bei unseren Auktionen festzustellen.

Alle Bemühungen liegen nun auf den Einlieferungen für die Auktionen des 4. Quartals und bei den Verkaufsbemühungen im Nachverkauf der vergangenen Auktionen, sowie im Maklerbereich der Plettner & Brecht Immobilien GmbH. Ob aus dem eingeworbenen Einlieferungsvolumen ausreichende Objektumsätze generiert werden können, hängt auch maßgeblich davon ab, wie sich die Rahmenbedingungen weiterentwickeln.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate gehen wir für die gesamte Gruppe von einer stabilen, aber weiterhin sehr selektiven Nachfrage auch im vierten Quartal 2023 aus.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerlicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter https://www.dga-ag.de ( https://www.dga-ag.de/ad_hoc_meldungen.html )

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

