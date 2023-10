Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Frank Fischer warnt vor "most crowded trades" Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender der Sharholder Value Asset Management AG, warnt aktuell vor Investments in Börsen-Lieblinge wie Microsoft, in die alle investiert sind. Wird der Gegenwind an den Kapitalmärkten durch den Konjunktureinbruch stärker könnte es zu Korrekturen kommen, wenn alle gleichzeitig rausgehen. "Danach sind wir wieder dabei, wenn man diese guten Aktien wieder mit einer vernünftigen Sicherheitsmarge kaufen kann", meint Frank Fischer. Das heißt aber nicht, dass er die Bestperformer der letzten Monate zur Gänze aus den Portfolios seiner Fonds wirft. Man würde vielmehr die ...

