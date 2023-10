ASM International: Technologieunternehmen mit bärischer Chartformation!

Technologieaktien wie ASM International haben es nicht leicht! Kursrutsch diese Woche?

Symbol: ASM ISIN: NL0000334118

Rückblick: Die ASM-International-Aktie liegt rund 11 Prozent im Halbjahresplus und befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsrange. Der Anstieg der letzten Tage zu den gleitenden Durchschnitten in Form einer etwas ausgefransten Bärenflagge deutet auf fallende Kurse in den kommenden Tagen hin.

Chart vom 06.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 398.10 EUR

Meinung: ASM International NV ist leicht zu verwechseln mit ASML, das als Joint Venture zwischen ASM und Philips gegründet wurde. Das Technologieunternehmen aus dem niederländischen Almere entwirft und produziert Geräte und Materialien für die Halbleiterfertigung und bietet Lösungen für die Bearbeitung von Wafern im Front-End-Segment an. Darüber besteht eine Beteiligung an ASM Pacific Technology, einem Lieferanten von Halbleiterprozessanlagen für die Montage, Verpackung und Oberflächenmontage von Wafern. Auch wenn Ende vergangener Woche die Bullen am Zug waren, ist die Gesamtkonstellation der Wirtschaft nach wie vor schwierig. Das Zinsniveau spricht ebenfalls dafür, dass Technologieaktien wie ASM International auf der Verliererseite stehen könnten.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger für den Leerverkauf unter der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter der vorletzten. Kursziel ist das bereits genannte Pivot-Hoch. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ASM.

Veröffentlichungsdatum: 09.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.