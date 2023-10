SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company treibt die internationale Expansion auf dem amerikanischen Kontinetne weiter voran und fürhrt zwei weitere Varianten des Dolphin für den Massenmarkt in Brasilien ein. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat am 30. Juni 2023 den Dolphin ein Elektroauto mit Fließheck,...

Den vollständigen Artikel lesen ...