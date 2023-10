Die Aktien von Rheinmetall sind am heutigen Montag mit einem kräftigen Gap-up in den Handel gestartet. Die Papiere konnte fast direkt bis zum 50er-EMA bei 249,37 Euro zulegen, sackten dann aber wieder etwas ab. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Rheinmetall-Aktien konnten die Marke von 233 Euro zurückerobern und sich in diesem Bereich bisher halten. Aktuell notieren die Papiere bei 233,90 Euro. Damit ist der Bereich um 233 Euro erneut zur Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...