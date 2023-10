Vaduz (ots) -Im Rahmen einer Herbst-Impfaktion werden am Landesspital in Vaduz am Mittwoch, 18. und Mittwoch, 25. Oktober 2023 sowie am Mittwoch, 8. November 2023 jeweils zwischen 10 und 12 Uhr, Impfungen gegen SARS-CoV-2 angeboten. Weitere Termine werden bedarfsgerecht mindestens einmal monatlich zur Verfügung stehen. Anmeldungen zur Impfung sind telefonisch von Montag bis Freitag unter +423 236 73 38 zu Bürozeiten möglich.Es werden die aktuellen, an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepassten Impfstoffe angeboten, die auch über eine gute Wirksamkeit gegen andere derzeit zirkulierende Virusvarianten verfügen. Verimpft wird eine einzelne Impfdosis frühestens sechs Monate nach vorheriger Impfung oder Infektion. Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr und Erwachsene hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits Viruskontakt und/oder sind geimpft. Eine Grundimmunisierung wird daher im Regelfall nicht mehr benötigt.Die Impfung steht allen interessierten Personen ab 12 Jahren zur Verfügung. Stark empfohlen wird sie zur Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen Personen über 65 Jahren, Personen mit chronischen Erkrankungen und Schwangeren. Eine Impfung kann auch das Risiko einer Post-COVID-19-Erkrankung reduzieren.Im Herbst und Winter ist erfahrungsgemäss vermehrt mit Ansteckungen zu rechnen. Bei Erkältungssymptomen sollten Kontakte mit anderen Personen möglichst vermieden werden. Es empfiehlt sich, zu Hause zu bleiben oder, wenn das nicht möglich ist, Maske zu tragen und Abstand zu halten.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturAmt für GesundheitEva Maria Mödlagl, AmtsleiterinT +423 236 73 41EvaMariaMoedlagl@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100912148