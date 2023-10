Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch zum Ende der letzten Woche haben sich die Konstellationen an den Finanzmärkten nicht wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.So hätten die hier betrachteten Marktsegmente zunächst mit Abgaben auf den starken Stellenaufbau in den USA reagiert und das übergeordnete Bild sei trotz der folgenden Erholung weiterhin mit Risiken behaftet. Der neue Krieg im Nahen Osten sorge zu Wochenbeginn für Verunsicherung und stärke die Nachfrage nach "sicheren Häfen". ...

