Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleihekurse gerieten nach den US-Daten sowohl in Europa als auch in den USA zunächst unter Druck, schwenkten aber im weiteren Handelsverlauf auf Erholungskurs, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten den Freitagshandel mit leichten Kursverlusten beendet.Die US-Arbeitsmarktdaten für September seien stark ausgefallen: Der Stellenaufbau schalte wieder einen Gang höher und beschleunige sogar mit 336.000 (plus einer Höherrevision der beiden Vormonate um 100.000). Die Arbeitslosenquote verharre dagegen bei 3,8%, der Stundenlohnanstieg sei mit 0,2% M/M immerhin etwas moderater als erwartet ausgefallen. Trotz des widrigen Umfeldes mit noch hoher Inflation und massiv gestiegenen Zinsen laufe der Job-Motor fast schon wieder heiß. ...

