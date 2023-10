DJ Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt im Oktober leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Oktober erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen, wobei sich die Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage weiter eintrübte. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, stieg der Index auf minus 31,1 (September: minus 33,1) Punkte. Zuletzt hatte es im April einen Anstieg gegeben. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 39,5 (minus 38,3) Punkte zurück, den niedrigsten Stand seit Juli 2020. Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich auf minus 22,3 (minus 27,8) Punkte.

Nach Aussage von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner sollte der Anstieg nicht zu hoch bewertet werden. "Die konjunkturelle Lage in Deutschland bleibt angespannt und die deutsche Wirtschaft in einer rezessiven Phase", schreibt er in der Mitteilung.

Der Konjunkturindex des Euroraums dagegen sank auf minus 21,9 (minus 21,5) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 27,9 (minus 22,0) Punkte zurückging und der Erwartungsindex auf minus 16,8 (minus 21,0) Punkte anzog. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Hübners Aussage "im Wartemodus verortet".

