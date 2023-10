Die Vitesco-Aktie (WKN: VTSC01) springt zum Wochenstart um fast +20% in die Höhe und setzt sich damit klar an die Spitze des MDAX. Bereits vor dem Kurssprung hatte die Aktie des Autozulieferers seit Jahresbeginn um nahezu +35% zugelegt. Was steckt hinter der satten Kurssprung am Montagmorgen? Vitesco vorgestellt Die Vitesco Technologies Group AG mit Sitz in Regensburg entwickelt und produziert moderne Antriebstechnologien für Fahrzeuge. Das Unternehmen ...

