FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LITHIUM AMERICAS CORP. WUC0 CA53681K1003
AB/FROM ONWARDS 09.10.2023 11:05 CET
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LITHIUM AMERICAS CORP. WUC0 CA53681K1003
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