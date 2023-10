Köln (ots) -Mit exklusiven Direktverbindungen nach Österreich baut der private Zuganbieter Train4you mit seiner Marke Urlaubs-Express (UEX) seine Marktführerschaft im Autoreisezug-Segment weiter aus. Das Kölner Unternehmen erweitert in seinem Sommerprogramm 2024 sein internationales Angebot nochmals deutlich und bietet ab Hamburg und Düsseldorf zahlreiche Fahrten in die beliebten Urlaubs-Regionen Tirol (Ziel Innsbruck) und Kärnten (Ziel Villach) an. Train4you ist damit derzeit der einzige Anbieter internationaler Autoreisezüge ab Deutschland.Mit der Rückkehr von Villach ins Programm erschließt der Urlaubs-Express nicht nur das wunderschöne Kärnten, sondern kann Fahrgästen auf dem Weg nach Kroatien, Slowenien oder Italien hunderte Autobahnkilometer bei Stau und Hitze sparen. Gleiches gilt für Innsbruck als Zielbahnhof für Tirol und seiner guten Anbindung an den Brennerpass Richtung Nord-Italien. "Der Autoreisezug ist nach wie vor die bequemste und umweltfreundlichste Lösung, um das eigene Fahrzeug mit in den Urlaub zu nehmen und vor Ort mobil zu sein", sagt Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge.Natürlich hat der Urlaubs-Express auch wieder seine zwei nationalen Verbindungen im Programm: Der UEX Hamburg - München - Hamburg ist ideal für Reisen in die deutschen Alpen, an die bayrischen Seen sowie auch in Nordrichtung nach Dänemark, Schweden oder an die Ost- und Nordsee. Zudem entstehen über München aufgrund der unterschiedlichen Verkehrstage interessante Hin-Rückfahrt-Kombinationen mit Innsbruck und Villach. Der UEX Hamburg - Lörrach - Hamburg wiederum verbindet das Dreiländereck im Südwesten mit Zielen in Skandinavien und an den deutschen Küsten.Die Urlaubs-Express Sommersaison 2024 startet am 8. Mai 2024. Buchungen sind ab sofort online unter www.urlaubs-express.de, telefonisch unter +49 221 800 20 820 sowie in ausgewählten Reisebüros möglich. Alle UEX-Nacht- und Autoreisezüge führen Schlaf- und Liegewagen und bieten einen gastronomischen Service an Bord.Selbstverständlich kann der Urlaubs-Express auch als Nachtzug ohne Fahrzeugmitnahme gebucht werden. So bietet der UEX zusätzlich exklusive attraktive Nachtzugverbindungen, zum Beispiel von Hannover oder Köln nach Salzburg oder in den Nationalpark Hohe Tauern.Über den Urlaubs-Express:Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit 2017 Autoreisezüge und Nachtzüge im nationalen und internationalen Fernverkehr an. Seit Betriebsstart hat der Urlaubs-Express mehr als 65.000 Fahrgäste befördert und ist im Jahr 2024 mit 12 Verbindungen mit Abstand Deutschlands größter Autoreisezuganbieter. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge von vielen deutschen Bahnhöfen - unter anderem auch Berlin - direkt nach Tirol und mit Anschlussverbindung ins Salzburger Land. Zwischen Hamburg und München sowie Innsbruck ist hierbei die Automitnahme möglich.Pressekontakt:Train4you Vertriebs GmbHMedien + PRKolumbastraße 550667 Köln+49 (0) 221- 800 20 831medien@train4you.deOriginal-Content von: Train4you Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130259/5621098