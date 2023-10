Bonn (www.anleihencheck.de) - Das britische BIP machte mit einem Rückgang um unerwartet deutliche 0,5 Prozent zum Vormonat im Juli den Anstieg des Juni wieder rückgängig, so die Analysten von Postbank Research.Besonders die Industrieproduktion habe sich schwach gezeigt.Der PMI der Dienstleistungen sei im August mit 49,5 Punkten in den Schrumpfungsbereich gerutscht, in welchem auch der Industrie-PMI mit 43,0 Punkten auf noch niedrigerem Niveau verharrt habe. ...

