Potsdam (pta/09.10.2023/11:40) - * Bestmarke von 1.741 TEUR im Auftragseingang, +15% ggü. Q3 2022 (1.515 TEUR) * 1.341 TEUR AE im Bereich Dachmanagement 4.0, +3% ggü. Q3 2022 (1.303 TEUR) * 400 TEUR AE im Bereich Betreiberpflichten-Controlling, +89% ggü. Q3 2022 (212 TEUR)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat im dritten Quartal 2023 erneut eine neue Bestmarke im Auftragseingang erreicht. Kunden beauftragten Leistungen mit einem Gesamtvolumen von 1.741 TEUR. Dies entspricht einem Wachstum von +15% gegenüber dem dritten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2022.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Trotz der allgemein schwierigen Situation in der Immobilienbranche, konnten wir auch im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres wieder Aufträge mit beträchtlichem Volumen akquirieren. Dass unsere Bestandskunden die Zusammenarbeit mit uns weiter ausbauen, freut uns und zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner für die Bereiche Dachmanagement und Betreiberpflichten-Controlling sind."

Im Bereich Dachmanagement wurden Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1.341 TEUR beauftragt. Dies entspricht einem Wachstum von +3% gegenüber Q3 2022 (1.303 TEUR). Im Bereich des Betreiberpflichten-Controllings wurden Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 400 TEUR beauftragt. Hier konnte im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres ein Wachstum von +89% erreicht werden (212 TEUR).

Dazu Vorstand und CRO Uwe Brodtmann: "Wir schließen das dritte Quartal mit einem Bestwert im Auftragseingang ab. Diese Aufträge sorgen dafür, dass wir auch im Umsatz kontinuierlich weiterwachsen können. Dass wir Großaufträge in beiden Produktlinien gewinnen konnten, unterstreicht das Vertrauen, das der Markt inzwischen in uns hat."

Das Unternehmen wird noch im Oktober 2023 das vollständige Zahlenwerk für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlichen.

