Berlin (ots) -Die Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 war der Höhepunkt eines Krisenjahres, das die Wehrhaftigkeit der demokratischen Weimarer Republik hart auf die Probe stellte. Rechtsextremistische Kreise versuchten 1923 unter der Führung Hitlers die Regierung zu stürzen und die Macht zu erobern. Doch der Putsch misslang.Im neuen Band der im Reclam-Verlag erscheinenden Reihe "Kriege der Moderne" (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/publikationen-buchreihen/kriege-der-moderne) legt Dr. Peter Tauber die Ursachen, Hintergründe und Folgen der Ereignisse dar und analysiert, warum die Aufrührer vor allem auch an ihrem militärischen Dilettantismus scheiterten.Die Reihe Kriege der Moderne, herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), macht die jüngsten Erkenntnisse der Forschung einem breiten Publikum zugänglich. Militärische Konflikte werden sowohl im Hinblick auf den Verlauf der Auseinandersetzung als auch in Bezug auf politische sowie kulturelle Zusammenhänge dargestellt und analysiert.Der Band "Der Hitlerputsch 1923" ist zugleich als kostenloses Hörfeature (https://zms.bundeswehr.de/de/hoerfeature-hitlerputsch-1923-der-erste-griff-zur-macht-5670270) auf der ZMSBw-Website abrufbar. Des Weiteren erschien zum Krisenjahr 1923 ein Podcast (https://zms.bundeswehr.de/de/zugehoert-58-krisenjahr-1923-5656642).AutorPeter Tauber, geboren 1974 in Frankfurt am Main, ist Historiker. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung lehrt an der Universität der Bundeswehr in München. Er ist als Autor und Berater tätig. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind die deutsche Turn- und Sportgeschichte sowie militärhistorische Arbeiten.ProgrammIm Tagungszentrum der Julius-Leber-Kaserne spricht nach einer Würdigung des Bandes durch Dr. Peter Lieb (Bundesministerium der Verteidigung) der Kommandeur des ZMSBw, Oberst Dr. Sven Lange, mit dem Leitenden Wissenschaftler des ZMSBw, Prof. Dr. Alaric Searle (https://zms.bundeswehr.de/de/zmsbw-mitarbeiter-searle-5657118), und Dr. Peter Tauber über den Hitlerputsch und das Krisenjahr 1923.Im Anschluss an die Diskussion findet ein Stehempfang (auf Selbstzahlerbasis) statt.OrtTerritoriales Führungskommando - TagungszentrumJulius-Leber-KaserneKurt-Schumacher-Damm 4113405 BerlinTermin19. Oktober 2023, 18:00 Uhr