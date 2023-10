Was ist da los? Das namenhafte Analysehaus Kepler Cheuvreux senkte heute reihenweise die Kursziele für namenhafte Autohersteller. So reagieren die Aktien Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW und viele mehr: Aus einer dpa-Mitteilung geht hervor, dass das Analysehaus Kepler Cheuvreux heute reihenweise die Kursziele von bekannten Autokonzernen nach unten korrigierte. So senkten die Analysten ihr Kursziel für Mercedes-Benz von 79 auf 72 Euro, die Einstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...