Die Volkswagen Aktie startet mit einem Kursverlust in die neue Woche. Zur Mittagsstunde werden im XETRA-Handel 105,78 Euro und damit ein Minus von 0,94 Prozent für die DAX-notierten Vorzugsaktien des Wolfsburger Automobil-Konzerns gezahlt. In den letzten Tagen war der Aktienkurs bis in die Zone 104,48/104,88 Euro abgetaucht, vollzieht hier aber eine ...

