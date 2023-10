München (ots) -- Handel ab sofort überall auf stock3 mit sino möglich- dank sino-Anbindung: erstmalig Futures und Optionen auf stock3 handelbar- sino-Nutzerschaft kann über die stock3 App jetzt auch mobil tradenMünchen, 09.10.2023 - Die Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 bringt den Ausbau ihres Tradingangebots weiter voran: Ab sofort ist es auf stock3.com, dem stock3 Terminal und in der stock3 App möglich, beim Online-Broker sino zu handeln. Dienstanbieter der Handelsmöglichkeit mit sino ist die 100%-Tochter der stock3 AG, die brokerize GmbH, die eine sichere Trading-Schnittstelle zwischen Broker und Tradingplattform bereitstellt."Wir freuen uns sehr auf diese neue Partnerschaft. Aufgrund der Kundenstruktur von sino sehen wir großes Potenzial für neue Abonnements unserer Premium-Services", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Die Heavy Trader, auf die sich sino spezialisiert hat, profitieren besonders von unserem mobilen Angebot und können ab sofort dank Anbindung an die stock3 App von überall aus auf ihrem Smartphone handeln. Unsere Nutzerschaft kann nun wiederum auch erstmalig aus stock3 heraus Futures und Optionen handeln. Ein neuer Vorteil, der unsere erfahrenen Traderinnen und Trader sehr freuen wird."Der 1998 gegründete, deutsche High-End-Broker sino bietet den Handel bei über 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen - darunter alle deutschen Börsen - und mehreren Emittenten an. Neben Aktien, Fonds/ETFs und Optionsscheinen/Zertifikaten können Kundinnen und Kunden von sino unter anderem auch Währungen, Optionen und Futures handeln. Dabei hat sich der Broker auf die Rundum-Betreuung seiner hochprofessionellen Nutzerschaft spezialisiert.sino ist mittlerweile der zehnte angebundene Broker auf stock3. Bei all diesen Brokern fungiert stock3 als technischer Dienstleister und nutzt für seine Anbindungen die sicheren Schnittstellen seiner 100%-Tochter brokerize GmbH. Die Eingabe der Zugangsdaten erfolgt entweder auf einer verschlüsselten Version von stock3, auf einer verschlüsselten Seite der brokerize oder direkt beim Broker. Durch die Verschlüsselung können die Daten während der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden. Mehr unter https://stock3.com/broker-select/sicherheitÜber die stock3 AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.comPressekontakt:IR- & Presse-Kontaktstock3 AGJuliane Pauljuliane.paul@stock3.comOriginal-Content von: stock3, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42505/5621416