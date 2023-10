Der DAX konnte die bullische Tageskerze vom Freitag am heutigen Montag bisher nicht bestätigen. Der Krieg in Nahost sowie steigende Energiepreise belasten die Aktienmärkte. Solange aber der Bereich um 15.000 Punkte weitgehend hält, ist zunächst eher mit erneut steigenden Kursen zu rechnen. Zuvor hieß es im Insight: Es sollte nun saisonal zu einem Verlaufstief beim DAX und einer Erholung bis Mitte Oktober kommen. In der Folge ist dann eher mit erneut ...

