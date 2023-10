Trotz starker US-Jobdaten schlossen die US-Aktienmärkte am Freitag im Plus. Das Stellenwachstum fiel im September mit 336.000 Stellen fast doppelt so hoch aus wie von Analysten erwartet (170.000). Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht hat die US-Börsen aber nur kurzfristig belastet, es folgte ein dynamischer Turnoraund und eine Erholung. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...