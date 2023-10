Bei Walt Disney (WKN:855686) läuft alles schief, was nur schief laufen kann, und die Aktie ist inzwischen tief in den Keller gerutscht. Doch nun tritt ein alter Bekannter auf den Plan und will das Unternehmen wieder zu alter Größe führen. Anleger müssen jetzt einige wichtige Details beachten. Disney vorgestellt Die Walt Disney Company ist ein globales Unternehmen für Familienunterhaltung und Medien, bekannt für Filmproduktionen und die Disneyland-Erlebnisparks. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...