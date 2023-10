Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4846/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Heute ist die Folge #500 und die alte Season-Logik wird aufgegeben nach 4 Staffeln a 111 Folgen und der 5. Staffel mit 55 Folgen = 499. In Folge #500 geht es um fallende Kurse, die die Gelegenheit bieten, den Cashanteil weiter abzubauen. Weiters um den Börsegeburtstag der voestalpine, News zu Palfinger, Verbund, Directors Dealings bei Wienerberger, Austriacard, und Research zu EVN, OMV. Und dann stelle ich noch den 1. Österreich-Partner bei "40x DAX und 40x Österreich vor". Heimo ...

