Es wäre die größte Übernahme in der Spielehistorie und die größte der Microsoft-Geschichte: 69 Milliarden Dollar will Microsoft für Activision Blizzard ausgeben - 95 Dollar je Aktie. Nach einigen Verzögerungen könnte der Deal bis Ende der Handelswoche durch sein. Auch wenn es noch nicht alle Genehmigungen gibt.Microsoft will die Übernahme am Freitag (13. Oktober) durchziehen. Das berichtet das US-Tech-Portal The Verge unter Berufung auf einen Insider. Eine offizielle Bestätigung von Unternehmensseite ...

