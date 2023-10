Topcon präsentiert auf der Fachmesse für eine geo-digitalisierte Welt in Berlin seine neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Geopositionierung, Vermessung, Bauüberprüfung, Überwachung und Netzkorrektur.

Topcon Positioning Systems, der Experte fürpräzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe in der globalen Bau- und Geodäsie-Branche, stellt auf der Intergeo sein Produktportfolio vor. Auf der internationalen Veranstaltung vom 10. bis 12. Oktober in Berlin bietet das Unternehmen einen Überblick zu den neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Vermessungstechnologien und Building Information Modeling (BIM).

In Halle 1.2, Stand C1.053, zeigt Topcon die neuesten Technologien für Geopositionierung, Vermessung, Bauüberprüfung, Überwachung und Netzkorrektur. Live-Demonstrationen sowie individuelle Beratungsgespräche bieten Messebesuchern tiefere Einblicke. Zu den wichtigsten Lösungen aus dem Produktportfolio gehören unter anderem das Hybrid Positioning System, Delta Deformation Monitoring Solutions und Topnet Live, Topcons Echtzeit-Netzwerkkorrekturdienst.

Darüber hinaus stellt Topcon die Integrationsplattform Aptix vor, die vor kurzem in ganz Europa eingeführt wurde. Die neue Integrationsplatform-as-a-Service (iPaaS) verbindet Topcons Lösungen nahtlos mit verschiedenen Anwendungen von Drittanbietern, um den Datenaustausch zwischen Büro und Baustelle zu automatisieren und zu koordinieren. Auf diese Weise erhalten die Bauteams auf einer einzigen Plattform einen Überblick, der die Übereinstimmung des Ist-Zustands mit dem Plan und die Einhaltung der Projektziele in Bezug auf Rentabilität und Nachhaltigkeit sicherstellt.

Tarja Musch vom Emerging Business Team von Topcon wird die bahnbrechenden Technologien, die die Zukunft in einer Reihe von Branchen prägen werden, in einer exklusiven Präsentation auf der Expo-Bühne der Messe vorstellen. In ihrem Vortrag berichtet sie über die jüngste Partnerschaft von Topcon mit Vodafone und die punktgenaue Maßarbeit, die mit präziser Positionierungstechnologie erreicht werden kann, deren Auswirkungen auf Technologien wie Vehicle to Anything (V2X), selbstfahrende Fahrzeuge sowie autonome Maschinen und Roboter.

"Die Intergeo bringt eine globale Gemeinschaft von Geoinformatikern zusammen, die daran arbeiten, eine intelligentere Welt zu schaffen", sagte Luc Le Maire, Senior Vice President und General Manager für Positioning Solutions EMEA bei Topcon Positioning Systems.

"Wir freuen uns darauf, nicht nur zu zeigen, wie unsere Technologie dazu beiträgt, eine produktivere und nachhaltigere Zukunft für Unternehmen in verschiedenen Branchen zu schaffen, sondern auch, wie neue Anwendungen das Entstehen von Lösungen der nächsten Generation unterstützen werden.

Über die Topcon Positioning Group

Always one step ahead stets einen Schritt voraus in Sachen Technologie und Kundennutzen. Als Industrieführer entwickelt, fertigt und vertreibt die Topcon Positioning Group Lösungen für präzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe für Anwender in der globalen Bau- und Geodatenbranche sowie der Landwirtschaft. Der Hauptsitz der Topcon Positioning Group liegt in Livermore in Kalifornien, USA (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook). Die Europazentrale befindet sich in Capelle a/d IJssel in den Niederlanden. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und ist an der Börse von Tokio notiert (TSE: 7732).

Die Topcon Deutschland Positioning GmbH (topconpositioning.com/de) mit Hauptsitz in Hamburg ist für Vertrieb, Vermarktung und Kundendienst der Produkte zur Positionsbestimmung in den deutschsprachigen Märkten verantwortlich (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram).

