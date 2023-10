Weiden (www.fondscheck.de) - 4,8% p.a. und damit so viel wie zuletzt 2007, am Vorabend der Finanzkrise, müssen die USA für 10-jährige Staatsanleihen bezahlen, so die Experten von Robert Beer Investment.Das Tief habe bei etwa 0,5% pro Jahr im Sommer 2020 gelegen. Allein in den letzten sechs Monaten sei der Zins für diese langlaufenden Staatsanleihen um über 1,5% angestiegen. Eine am Zinsmarkt extreme Bewegung, die sich nicht nur auf die Staatsfinanzen auswirke. ...

