Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton hat Anfang Oktober sein Führungsteam für den globalen Vertrieb verändert, so die Experten von "FONDS professionell".Wichtig für die Vertriebspartner des Asset Managers in Deutschland und Österreich sei, dass Matt Harrison neuer Vertriebsleiter Europa und Vereinigtes Königreich (Head of Europe & UK Distribution) sei, wie die Gesellschaft mitteile. Die für die einzelnen Länder verantwortlichen Vertriebschefs würden ab sofort an ihn berichten. ...

