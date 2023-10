Mannheim (ots) -Fabian Lampe (36) Kfm. f. Versicherungen und Finanzen / Personalmanagement-Ökonom, hat seit 1. Oktober 2023 die Leitung des Bereiches Vertrieb beim Rechtsschutzversicherer Neue Rechtsschutz AG (NRV) in Mannheim übernommen.Lampe kommt von der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, bei der er zuletzt neben seiner Direktionsbeauftragten-Tätigkeit die Aufgabe des stellvertretenden Leiters Vertrieb Deutschland innehatte. Bei der NRV fallen die Bereiche Zentrale Vertriebssteuerung und Vertriebsaußendienst in seinen Verantwortungsbereich."Ich freue mich auf die NRV und darauf vertriebliche Impulse zu setzen" sagt Lampe über seine neue Aufgabe. "Mit Herrn Lampe haben wir einen Profi gewonnen, der sehr gut in unser erfolgreiches Team passt" so Ralf Beißer, Vorstandssprecher der NRV.Die NRV ist seit über 60 Jahren als Spezialist im Rechtschutzmarkt aktiv und Partner der Nürnberger Versicherung, der VHV und der Mannheimer Versicherung.Pressekontakt:NRV Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft / Augustaanlage 25 / 68165 Mannheim /Maren Splinter / maren.splinter@nrv-rechtsschutz.de / 0621-4204-817Original-Content von: Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67125/5621677