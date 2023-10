Die Inflation und die aktuelle Wirtschaftslage zehrt nicht nur am privaten Geldbeutel, sondern bekanntlich ebenfalls bei den Unternehmen - und zwar auch bei denen, unter deren Verantwortung sich die Vermögensverwaltung zahlreicher Anleger befindet. So hätten zahlreiche Vermögensverwalter 2022 "herbe Rückschläge" erlitten, wie die aktuelle Studie "Cost and growth in Asset Management" von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, zeigt. Demnach seien die verwalteten Vermögen um 11%, die Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...