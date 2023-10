NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte im Einklang mit den Jahreszielen verlaufen sein, die der Triebwerksbauer daher bestätigen sollte. schrieb Analyst Romain Pierredon in einer am Montag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich nun auf den Getriebefan. Die Aktie hat aus Sicht des Experten überkorrigiert und sei derzeit günstig zu haben. Ausschlaggebend für eine mögliche Erholung sollten Aussagen unter anderem zum Inspektionsprogramm und möglichen Sparmaßnahmen sein./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 09:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken