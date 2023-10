Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche stiegen die Renditen von US-Anleihen mit mittlerer, langer und ultra-langer Laufzeit auf die höchsten Stände seit Sommer 2008, so die Analysten der DekaBank.Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe den Renditeanstieg nochmals befeuert. Ohne Katalysator werde sich diese Bewegung nicht einfach umkehren, wenngleich viele Long-Positionen inzwischen liquidiert sein dürften und es sich aus unserer Sicht um ein Überschießen handle. Die 3%-Marke für 10-jährige Bunds stelle eine wichtige technische und psychologische Hürde dar, an der die Renditen letzte Woche gleich zweimal abgeprallt seien. Entscheidend sollten in dieser Woche die US-Verbraucherpreise sowie Reden von FOMC-Mitgliedern sein. Die US-Bewegung färbe abgeschwächt auch auf Bundesanleihen ab und die höhere Anleihe-Volatilität sorge für höhere Spreads bei Peripherie-Anleihen, vor allem bei italienischen BTPs. (09.10.2023/alc/a/a) ...

