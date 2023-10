Bonn (www.anleihencheck.de) - Das KOF-Konjunkturbarometer in der Schweiz sank im August von 92,1 auf 91,1, womit es unter der Marktprognose von 91,5 lag, so die Analysten von Postbank Research.Der jüngste Wert signalisiere weiterhin eine unterdurchschnittliche Entwicklung der eidgenössischen Wirtschaft in den kommenden Monaten. Unter anderem habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor und im Gastgewerbe verschlechtert. ...

