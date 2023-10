Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Swiss Estates AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um knapp 5 Prozent auf 3,1 Mio. CHF gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das cash-getriebene operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sogar um 7 Prozent auf knapp 1,8 Mio. CHF geklettert. Die sich aus der Steigerung des Schweizer Leitzinses ergebende Mietindexierung greife im Wesentlichen erst in der 2. Jahreshälfte und 2024. Dies werde zusammen mit den fertig gestellten und in der Vermietung befindlichen 39 neuen Wohnungen in Rüthi, im Kanton St. Gallen, für einen zusätzlichen Auftrieb der Top-Line sorgen. Weiterhin erwarte der Analyst Ankäufe im Schlussquartal oder zu Beginn des neuen Jahres. Dies solle ebenfalls für einen höheren Cash Flow in einem konjunkturell stabilen Schweizer Umfeld sorgen. Demnach bestätigt der Analyst sein Kursziel von 8,00 Euro und erneuert das Votum "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.10.2023, 16:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 09.10.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Swiss_Estates_9Okt2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.