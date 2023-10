© Foto: Thomas Bartilla - picture alliance / Geisler-Fotopress |



Mitarbeiter der Tesla-Gigafactory in Grünheide fordern mittels einer Aktion bessere Arbeitsbedingungen. Was ist da los und stehen die Bänder in Grünheide bald still? Mehr als 1.000 Beschäftigte des US-Elektroautoherstellers Tesla setzten nach Angaben der IG Metall in der Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide (Oder-Spree) ein Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen. In einer bisher einmaligen Aktion zeigten sie sich während der Nacht- und Frühschicht mit IG Metall-Aufklebern auf den T-Shirts, die die Forderung "Gemeinsam für sichere gerechte Arbeit bei Tesla" tragen. Beschwerden über die Arbeitsbedingungen und extreme Arbeitsbelastung bei Tesla sind nicht neu. Die Beschäftigten äußerten …